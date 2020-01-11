Мнение: Турецкие войска на ливийских фронтах

"Аль-Монитор" сообщает, что регулярные турецкие войска начали появляться во 2-й линии войск ПНС в Триполи.При этом об открытом вступлении в боевые действия речь пока не идет, да и министерство обороны Турции о переходе к открытым боевым действиям пока что не объявляло. Но конечно стоит помнить, что турецкие военные инструкторы, советники, операты БПЛА и офицеры спецслужб уже несколько месяцев действуют в Ливии на стороне войск Сарраджа.

Турецкие дроны принимают участие в налетах на войска Хафтара, в ответ на систематические налеты ВВС ЛНА на аэропорт Митига и коммуникации войск ПНС.

Источники связанные с ПНС заявляют, что после договоренностей Путина с Эрдоганом, российские ЧВК не участвуют в продолжающейся операции по штурму Триполи. Турция по словам Чавушоглу ожидает, что Россия надавит на Хафтара и вынудит его согласиться на перемирие. Вопрос в том, будет ли Россия действительно убеждать в этом Хафтара или же просто скажет "ну мы предлагали ему, но он не хочет".

Переместившиеся в южные пригороды Триполи бои отмечаются повысившимся ожесточением и увеличившимся кол-вом потерь, которые заявляют обе стороны, указывая по несколько десятков убитых и раненых в день, не считая уничтоженных тачанок и различных ББМ. Отдельно стоит выделить эпизод к югу от Триполи, где было уничтожено 15 тачанок, 3 бронеавтомобиля и 1 танк. Одновременно с этим увеличивается число фотографий уничтоженных или затрофееных турецких бронеавтомобилей, что говорит о росте поставок вооружений из Турции и как следствие — растранжириванием поставок местными бармалеями.

В Триполи снова закрыли школы, в некоторых районах наблюдались перебои с энергоснабжением.

Премьер-министр Италии не оставляет попыток организовать прямые переговоры ПНС с Хафтаром, чтобы прекратить штурм города, но как представляется, без договоренностей всех внешних участников конфликта, договориться будет сложно.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: "Аль-Монитор" сообщает, что регулярные турецкие войска начали появляться во 2-й линии войск ПНС в Триполи.При этом об открытом вступлении в боевые действия речь пока не идет, да и министерство обороны Турции о переходе к открытым боевым действиям пока что не объявляло. Но конечно стоит помнить, что турецкие военные инструкторы, советники, операты БПЛА и офицеры спецслужб уже […]