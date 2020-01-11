В Иране студенты вышли на акции протеста из-за сбитого самолета и требуют наказать виновных

Вечером 11 января сотни людей вышли в Тегеране на акцию протеста возле университета имени Амира Кабира, а также перед зданием Тегеранского университета, передает иранская служба Радио Свобода/Радио Фарда. В основном это были студенты обоих вузов, они требовали наказать виновных в крушении самолета «Международных авиалиний Украины», в котором погибли 176 человек. Утром того же дня власти Ирана признали, что он был сбит ракетой, выпущенной военными Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По официальной версии представителей КСИР, военные якобы приняли самолет за крылатую ракету, потому что он подлетел слишком близко к их базе.

Как передают очевидцы с места, протестующие скандируют: «Лжецы, лжецы!», «Позор Стражам Исламской революции, оставьте нашу страну в покое» и «Долой диктатора!»

Протестующих окружили представители силовых структур на мотоциклах, некоторые блогеры сообщают в соцсетях, что произошли столкновения с полицией, а силовики применили для разгона толпы светошумовые гранаты.

Агентство Irna сообщает, что протестующие несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета. О стычках с полицией его журналисты не сообщают.

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Последнее: Вечером 11 января сотни людей вышли в Тегеране на акцию протеста возле университета имени Амира Кабира, а также перед зданием Тегеранского университета, передает иранская служба Радио Свобода/Радио Фарда. В основном это были студенты обоих вузов, они требовали наказать виновных в крушении самолета «Международных авиалиний Украины», в котором погибли 176 человек. Утром того же дня власти Ирана […]