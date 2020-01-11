Мнение: Причины и следствия

Откровенно говоря, особых сомнений в том, что именно иранская ПВО сбила злосчастный Боинг, не было с самого начала. Совпадения в жизни случаются, но не так уж и часто, особенно такие. А вот причинно-следственные связи, напротив, подводят довольно редко. Это чем-то напоминает взрыв в Магнитогорске, где нас до сих пор уверяют в том, что это был обычный "хлопок" газа. Там ровно та же последовательность причин и следствий, которые приводят к единственно возможной версии — взрыв, расстрел маршрутки, КТО в двух районах города, заявление ИГИЛ об ответственности, категорическое отрицание властью любых улик. Такое количество совпадений просто невозможно без окончательного вывода — людей убили.

Иранский случай ничем не отличается — любая иная версия, кроме уничтожения самолета иранскими ПВО, не стыкуется либо с с фактами, либо с логикой, либо с законами физики. А потому проще было принять неизбежное, что в сложившихся обстоятельствах, наверное, было самым рациональным. Про моральную сторону я не говорю, для политики мораль — фактор крайне редко встречающийся.

Правда, теперь возникают и вполне разумные вопросы о следствиях. Иран — страна с крайне непредсказуемой политикой. Степень вменяемости ее руководства есть величина неизвестная и, похоже, находится на крайне низком уровне. Степень профессионализма военных — примерно там же. Получается, что в случае любого обострения обстановки риски сообщения (воздушного, морского, наземного) с Ираном мгновенно возрастают до неприемлемых. Сегодня ПВО сработало с ошибкой, завтра береговая артиллерия отстреляется по мимо проходящей неопознанной цели, потом накроют какую-нибудь колонну машин на дороге, показавшуюся подозрительной. Нет координации между военными и гражданскими службами — и привет. Украинский Боинг взлетел всего лишь на час позже, чтобы иранские зенитчики не нашли его в обычном расписании и приняли за вражескую цель. Позвонить на вышку в тегеранский аэропорт было некому, уточнить изменения в расписании не пришло в голову — а далее пришли в действие военные протоколы.

Технически мировая экономика давно научилась решать такого рода проблемы — возрастают ставки страховых взносов для любых транспортных средств, пересекающих зону высоких рисков, но тогда Иран попадет в транспортную блокаду по сугубо экономическим причинам — будет крайне невыгодно летать, ходить по морю или ездить в эту страну. По той же причине было решено насекомить сомалийских пиратов — страховые компании повышали ставки страховки, и когда торговля, проходящая через зону действи пиратов, стала приносить откровенные убытки, дешевле оказалось снарядить международную военную экспедицию, которая и решила проблему.

Иран бысстро становится не только мировым изгоем, но и аналогом региональной пиратской зоны, с которой просто невыгодно вести дела. И санкции, которые могут наложить на сообщения с Ираном страховщики, будут посильнее всех остальных вместе взятых. По-видимому, это соображение Ирану тоже пришлось учитывать, поэтому и последовало признание вины, что возвращает Иран в относительно цивилизованные рамки и отодвигает риски "страховой блокады". Но они, риски, к сожалению, все равно остаются.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Откровенно говоря, особых сомнений в том, что именно иранская ПВО сбила злосчастный Боинг, не было с самого начала. Совпадения в жизни случаются, но не так уж и часто, особенно такие. А вот причинно-следственные связи, напротив, подводят довольно редко. Это чем-то напоминает взрыв в Магнитогорске, где нас до сих пор уверяют в том, что это был […]