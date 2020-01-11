VOAэкспресс 11 января 2020

Крушение «Боинга»

Власти Ирана признали, что самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был «непреднамеренно» сбит иранскими военными. Причиной катастрофы назван человеческий фактор: авиалайнер был сбит, потому что он пролетал вблизи важного военного объекта.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана, полного признания вины, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и извинений по дипломатическим каналам.

Стоп, где снято

Есть в Лос-Анджелесе здание, о котором ходят леденящие душу слухи. Вход сюда свободный для всех жителей города, а ещё тут снимали культовые фильмы. Сегодня «Стоп, где снято» в Центральной библиотеке Лос-Анджелеса

Музыка эпохи

Песня A Change Is Gonna Come известна как один из гимнов движения за права афроамериканцев в США. 5 фактов о культовых песнях американских музыкантов — в проекте #МузыкаЭпохи

Викторина

С начала года события, связанные с отношениями между США и Ираном, не сходят с заголовков газет и экранов телевизоров. А насколько хорошо вы разбираетесь в отношениях между этими государствами? Проверьте в очередной викторине «Голоса Америки».

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Последнее: Крушение «Боинга» Власти Ирана признали, что самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был «непреднамеренно» сбит иранскими военными. Причиной катастрофы назван человеческий фактор: авиалайнер был сбит, потому что он пролетал вблизи важного военного объекта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана, полного признания вины, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и извинений по […]