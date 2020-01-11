В Подмосковье погибли двое провалившихся под лед детей

По факту гибели двух мальчиков, провалившихся под лед в Подольске, проводится проверка, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

«Проводится проверка по факту смерти двух мальчиков пяти и восьми лет в результате утопления в искусственном пруду», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительной информации, дети вместе с мамой были в гостях у родственников и провалились под лед во время прогулки по территории частного дома.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются родственники.

6 января сообщалось, что прохожие до приезда спасателей смогли вытащить из Дудергофского канала в Санкт-Петербурге двух провалившихся под лед детей.

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