В Харькове взорвали банкомат, денег не забрали – полиция

11.01.2020, 20:42, Новости дня

В ночь на 11 января в Немышлянском районе города Харькова неизвестные взорвали банкомат. Об этом проинформировали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

«Злоумышленникам не удалось завладеть денежными средствами. Пострадавших лиц нет. …Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства», – сказано в сообщении.

Правоохранители рассказали, что информация о взрыве поступила около 4.00. Банкомат располагался в отделении банка на Стадионном проезде.

На видео, опубликованном полицией, видно, что взрывом вынесло стеклянные двери и фасад банковского отделения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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