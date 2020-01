Наука: Пересадка почки добавила пациенту еще один ВИЧ

Американские медики обнаружили, что при пересадке ВИЧ-инфицированных органов два вируса — донора и реципиента — могут сосуществовать в организме.

У пациента, историю которого они описали, оба вируса присутствовали в анализах еще неделю после трансплантации, несмотря на антиретровирусную терапию. Отчет опубликован в журнале The New England Journal of Medicine.

В 2013 году в США приняли закон о донорстве органов для ВИЧ-положительных людей (HIV Organ Policy Equity Act, HOPE). С тех пор ВИЧ-инфицированные люди могут становиться донорами для других ВИЧ-инфицированных людей, но только в рамках клинических испытаний. Дело в том, что врачи до сих пор не знают, что именно происходит в организме пациента после такой трансплантации. С одной стороны, если донорская почка уже несет в себе вирус, то это может помешать ей прижиться в новом организме. С другой стороны, неизвестно, как поведут себя при «встрече» вирусы донора и реципиента. Можно представить себе, что они могли бы обмениваться генами с образованием нового супервируса, устойчивого к действию терапии.

Группа исследователей под руководством Мэри Клотман (Mary Klotman) из Университета Дьюка описала случай 61-летнего ВИЧ-положительного мужчины с поликистозом почек, которому понадобилась трансплантация. Он принимал антиретровирусную терапию, и вирусных частиц в его крови практически не было (меньше 20 в миллилитре). Пациент получил пересадку почки от ВИЧ-инфицированного донора, в крови которого копий вируса было более 183 тысяч на миллилитр.

Орган не вызвал острого отторжения, однако врачей интересовало в первую очередь взаимодействие между вирусами. Они выделили образцы ВИЧ из донорской почки, а также из мочи и крови реципиента в первые дни после пересадки. Исследователи обнаружили, что в первые часы в моче одновременно встречались оба варианта ВИЧ — и собственный вирус пациента, и полученный штамм от донора.

Ученые не обнаружили у вирусов следов взаимодействия, однако оба штамма были выделены из клеток почечного эпителия в моче — то есть оба вируса заразили один и тот же тип клеток. К счастью, оба штамма были чувствительны к антиретровирусной терапии. Через 9 дней донорский вирус из анализов исчез, а собственный вирус реципиента остался: спустя 42 дня после операции в его крови насчитали 75 частиц на миллилитр.

Таким образом, ученые выяснили, что вирусы могут сосуществовать в одном организме, даже несмотря на антиретровирусную терапию. И несмотря на то, что почка прижилась, а донорский штамм исчез из анализов мочи и крови, авторы работы настаивают на долгосрочном наблюдении за такими пациентами. Далее их будет интересовать, насколько ВИЧ-инфекция влияет на отторжение органа и может ли донорская почка служить местом долговременного хранения вируса.

В 2019 году врачи описали третий в истории случай пациента, который, возможно, излечился от ВИЧ после пересадки красного костного мозга. Полгода спустя китайские врачи пересадили еще одному пациенту с ВИЧ собственные, генетически отредактированные клетки костного мозга. Это не помогло справиться с болезнью, но, вероятно, дело в методике, потому что ранее на мышиной модели ученым удалось полностью избавиться от вируса с помощью редактирования и антиретровирусных препаратов.

