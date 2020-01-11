Наука: Пробиотики и беременность

Молоко с пробиотиками, возможно, уменьшает вероятность преждевременных родов и последствий токсикоза.

В недавней статье в BMJ Open говорится, что молоко с пробиотиками помогает избежать сразу двух серьезных проблем, с которыми часто сталкиваются беременные: это преждевременные роды и преэклампсия (так называют форму позднего токсикоза при беременности, когда очень сильно поднимается кровяное давление, а в моче появляется белок).

Сотрудники Академии Сальгренска при Университете Гетеборга вместе с коллегами из других научных центров Швеции и Норвегии проанализировали медицинскую статистику, касающуюся примерно 70 тысяч беременных, которые участвовали в длительном медицинском исследовании. В рамках этого исследования у женщин спрашивали, как они себя чувствовали, что ели и чем занимались до беременности и на разных ее этапах.

Молоко с пробиотиками вообще пользуется в Норвегии большой популярностью, и около 23% женщин сообщили, что пили такое молоко до беременности, еще 38% – что пили его до тринадцатой недели, и еще 32% – что они пили пробиотическое молоко во время поздней беременности, то есть между тринадцатой и тридцатой неделями; средняя порция составляла полторы чашки в день.

Как было сказано в начале, молоку сопутствовал явный благотворный эффект, но тут все зависел именно от стадии беременности. Например, вероятность преэклампсии уменьшалась на 20%, но лишь в том случае, когда пробиотики принимали на поздней стадии беременности. С другой стороны, вероятность преждевременных родов (то есть до 37-1 недели) уменьшалась на 21%, лишь когда пробиотическое молоко пили во время ранней беременности.

Как известно, пробиотиками называют некоторых бактерий и сопутствующие им вещества, которые улучшают пищеварение и нормализуют состояние желудочно-кишечного тракта. Очевидно, пробиотики влияют на микрофлору, а влияние микрофлоры в нашем организме чрезвычайно велико; в частности, от нее во многом зависит состояние иммунитета.

Авторы работы предполагают, что пробиотики полезны при беременности именно потому, что подавляют воспаление: считается, что именно воспаление, начавшееся на ранних стадиях беременности, может спровоцировать преждевременные роды, и именно воспаление сопутствует токсикозу.

С другой стороны, исследование про пробиотики и беременность все-таки сугубо статистическое, и говорить с полной уверенностью о причинно-следственных связях здесь пока рано. Чтобы узнать, действительно ли пробиотики помогают беременным, какие именно бактерии тут работают и что именно они делают, нужны специальные эксперименты.

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