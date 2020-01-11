Защищающие от стресса бактерии обнаружены в почве

Международная группа ученых обнаружила в почве особый вид бактерий. Содержащееся в них вещество способно защищать человека от стресса.

Специалисты из Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Венгрии изучили особый вид бактерий, обитающих в почве. Mycobacterium vaccae способна вырабатывать специфическую жирную кислоту, которая имеет противовоспалительное действие. Однако на этом ее польза не заканчивается, выделяемый элемент триглицерид также хорошо защищает от стресса. Этот компонент жиров регулирует защиту самой бактерии.

Ученым также удалось создать указанное вещество синтетически, кроме того, гексадеценовая кислота была выявлена в иммунных клетках мышей и ее макрофагах. Их свойство обнаружения и «поедания» вредных веществ в организме способствует его очищению от бактерий, грибков и паразитов.

Благодаря связанности жирной кислоты с сигнальным белком внутри иммунной клетки, пути, способствующие воспалительному процессу, успешно блокируются. При попадании почвенной бактерии в иммунные клетки ими выделяется противовоспалительная кислота, что и предотвращает воспаление. Подобным же методом можно бороться и со стрессом.

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