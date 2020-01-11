Роухани дал обещание Зеленскому

11.01.2020, 20:30, Новости дня

Президент Ирана Хасан Роухани заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что все причастные к уничтожению украинского самолета будут привлечены к ответственности, сообщили в Киеве.

«Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях», – говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

В Киеве также сообщили, что Роухани во время разговора выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. «Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней», – сообщили в пресс-службе президента Украины, добавив, что Роухани «полностью признает, трагедия произошла из-за ошибочных действий» иранских военнослужащих.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними попрощаться», – сообщил в ходе разговора Зеленский, сообщают в его пресс-службе.

В пресс-службе президента Ирана в свою очередь сообщили, что Роухани пообещал Зеленскому в ближайшее время отправить спецпредставителя на Украину, чтобы официально выразить сожаление по ЧП с Boeing, передает РИА «Новости».

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. При этом Тегеран подчеркивал, что «человеческая ошибка» была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Газета ВЗГЛЯД проанализировала мнение экспертов о том, что признание Ирана могло стать результатом торга или давления на Тегеран.



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