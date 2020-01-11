Tesla выплатит хакерам 1 миллион долларов за взлом своего авто

В Tesla объявили о готовности наградить хакеров. Специалисты, которые смогут произвести взлом авто компании, получат своеобразную премию в размере 1 миллиона долларов.
В американском IT-гиганте решили проверить выпускаемые транспортные средства на наличие уязвимостей. Огромную сумму выплатят тем хакерам, которые смогут взломать бортовые системы машин компании Илона Маска.
Отмечается, что Tesla уже помогает людям с навыками вторжения в компьютерные системы различных производителей. В этом году концерн во второй раз выступает в роли спонсора хакерских состязаний Pwn2Own. Причем в этих соревнованиях Tesla оценивает именно участников в категории «Автомобили». В новой машине корпорации — третьем поколении Tesla Model, присутствует три уровня обеспечения защиты авто.
Хакерам надлежит преодолеть все преграды и взломать бортовой компьютер. Для этого программистам потребуется не только войти в опцию управления автопилотом, но и обойти защитную систему VCSEC, ответственную за защиту от попадания посторонних в салон машины. И третьей задачей для хакеров станет информационный шлюз Gateway, который им также понадобится взломать.
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