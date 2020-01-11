Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике. По мнению интернет-пользователей, даже в 58 лет она остается обладательницей практически идеальной фигуры.
Не секрет, что телеведущая любит путешествовать по разным странам: например, на новогодние каникулы она решила отдохнуть в Швейцарии, посетив один из местных спа-центров, предлагающих большое количество косметических и оздоровительных процедур. На опубликованном снимке Андреева предстала перед подписчиками в купальнике на фоне гор. В комментариях к публикации интернет-пользователи восхитились внешним видом знаменитости, попросив её поделиться секретами молодости.
Как известно, Андреева неоднократно заявляла о стремлении соблюдать здоровый образ жизни. В свободное время ведущая «Первого канала» может посетить сеансы иглоукалывания или сделать маску для кожи из натурального золота.
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