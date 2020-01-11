Известный телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии. В программе «Прямой эфир», которая состоялась еще осенью 2019 года и была посвящена трагическому ДТП, он допустил непрофессиональное высказывание в адрес представителя этой страны.

В обстановке эмоционального обсуждения происшествия, по словам ведущего, он позволил себе «неоднозначное предположение». В МИД Киргизии негативно прокомментировали высказывание Малахова, отметив его недопустимость по отношению к человеку, вина которого была не установлена в судебном порядке. От имени всей редакции и лично от себя знаменитость извинился за сказанное в эфире, уточнив, что никогда не оценивал людей по национальной принадлежности, а его слова были истолкованы не совсем верно. Злободневность тем, которые освещает шоу «Прямой эфир», часто сопровождается слишком большим эмоциональным накалом. Именно под его влияние и попал опытный ведущий с немалым стажем работы на телевидение.

И как сказал однажды поэт: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…», однако Андрей Малахов признал свою ошибку и повинился. А русская пословица говорит о том, что «повинную голову и меч не сечет».

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