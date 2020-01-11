В России назвали «ахиллесову пяту» космической отрасли

По мнению вице-премьера РФ Юрия Борисова, недостатком отечественной космической отрасли можно считать отсутствие рентабельности, из-за чего на данный момент нельзя начать серийное производство ракетной техники. Как оказалось, на сегодняшний день специалистам в данной сфере необходимо сформировать четкую политику дальнейших действий.
Например, нужно унифицировать и стандартизировать все решения для обеспечения соответствующей рентабельности и выхода на серийное производство. «Это самое слабое место отрасли на сегодняшний день», — заявил вице-премьер. Впрочем, Борисов уверен, что руководителям Роскосмоса удастся решить данную проблему в кратчайшие сроки.
Что касается возникновения нынешних проблем, то их вице-премьер связал с очень плохой ситуацией в 90-х годах прошлого века. Именно тогда сказывался дефицит бюджет, а руководители предпочитали использовать западную элементную компонентную базу, что в условиях санкций привело к окончанию некоторых работ.
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