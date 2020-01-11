Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января

Останки украинцев, погибших во время авиакатастрофы в Иране борта «Международных авиалиний Украины», важно вернуть на следующей неделе. Об этом 11 января в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его сайт.
«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться», – сказал глава Украинского государства.
В его пресс-службе отметили, что «Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее».
В Офисе президента Украины уведомили также, что иранская сторона соглашается на компенсации. Для этого Министерство иностранных дел Украины «немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций».
Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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