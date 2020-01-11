Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным

Чистый города, новые дороги, инновационная архитектура, красивые парки, вежливые люди, космическая рутина, новые физические принципы движения объектов, гравитационные волны, лазерное и гиперзвуковое оружие, сверх проводимость, голография, квантовая электроника, 5G интернет, космобиология, атомные двигатели и реакторы, транспорт — спутники на электромоторах, беспилотный наземный и воздушный средства движения, кибер спорт, энергосберегающие технологии, превентивная медицина, принтерное строительство, умная среда обитания, композитные материалы, линейное программирование, цифровая экономика, дистанционное оказание гос.услуг, роботы военные, роботы космонавты, роботы экскурсоводы, ИИ, ВР, дети обучающиеся будущим профессиям в научных инкубаторах, работа с мозговыми — электрическими волнами, уважение и понимание прошлого, это …

Это Россия — Россия, поднятая из пепла, вытащенная из горя Гражданской Войны, Россия освобождённая от влияния западных Рабовладельцев, Россия очищенная от наркотического и алкогольного Геноцида, Россия защищённая от политической и ортодоксальной Русофобии, государство заново перестроенное и переделанное русским офицером, разведчиком президентом Путиным Владимиром Владимировичем и ….

И, именно отсюда — из России Путина прилетела в 1984 год любимая всеми — нами космобиолог Селезнёва Алиса.

Товарищи, ура социализм не умер он был спасён, прокачен, оцифрован и реновирован! Алиса Селезнёва не врала. Алиса не врала нам, товарищи, показав в фильме о будущем, Москву Собянина и социализм Путина.

Товарищи, справедливый, лишённый идеологии социализм и настоящее социальное государство это будущее в фильме «Гостья из будущего» и наша — ваша, моя сегодняшняя жизнь — жизнь наших детей и внуков!

У Алисы и всех героев будущего в этом фильме мы ни разу не увидели на одежде советской символики (что свойственно советским фантастическим фильмам) в будущем Алисы и Путина в космопорте мы не увидели и не могли видеть табло с надписью «слава кпсс». На спутнике который в Космопорте везли дети не было пафосной надписи «ссср». Почему? Почему Робот Вертер должен был идти на конкурс роботов гитаристов, а не на съезд роботов коммунистов?

Почему?

Потому, что Алиса прилетела в предперестроечный совок 1984 года не из ссср, а из спасённой Путиным России — России будущего. Загадочная, сострадательная улыбка Алисы в адрес советских детей говорит нам намного больше чем съезды КПСС и да же задумки авторов фильма.Товарищи, Алиса не могла сказать советским детям, что ссср не будет, что Путин не смотря на санкции и угрозу войны отобьёт Крым у бандеровцев, что республики союза объединяться вновь через разъединение, предательство, кровь и страдания. Алиса не могла сказать, что любимому Колей Конотопу предстоит пройти оккупацию либеральными людоедами, Алиса не могла это им рассказать, что бы ни, как это — наше теперь уже социалистическое будущее не поменять, Алиса просто и мудро улыбалась!

Олигархи, вредители, иностранные агенты достигли при Путине дна. Да, со дна во время погружения ещё булькает (типа того, что «меховые шапки могут привести к раку», «простатит и геморрой лечатся вводом огурца в задницу», «все машины и квартиры взяты россиянами в кредит», «не может быть 12 миллионов выездов за границу в год — это один и тот же россиянин ездил 12 миллионов раз в командировки»), но не более того, не более того, товарищи!

Естественно есть большое сопротивление на пути социального развития нашей страны, но с него мы больше уже не свернём, время условных людоедов от капитализма и либерал—нацизма типа Немцовых и Ходорковских безвозвратно ушло. Большевистская и либеральные идеологии не выдержала проверку временем и не соответствует общим тенденция развитием человечества так же, как рабство или религиозный фундаментализм, а социализм это как раз то — чем так или иначе живёт не только Россия, но и многие развитые и развивающиеся страны мира в которых есть социальные программы поддерживающие своё население.

В России (да) нет олигархов, частный бизнес влияющий на бюджетообразующие отрасли своих собственных сми и политических амбиций лишён, команде же Путина (к примеру Ротенберг, Сечин, Миллер) строящей мегапроекты мирового уровня слава нужна ровно на столько на сколько за столом нужна была слава и любовь соратникам Петра Первого. Вся их работа — работа на Россию и её славу, все их проекты это проекты в учебники истории, а не в инстаграмм или твиттер.

Олигарх это;

— Монополист, собственник бюджетообразующего сектора в экономике, содержащий власть или оппозицию с помощью коррупционных схем и подконтрольных ему лично сми. Обязательной и отличительной чертой олигарха является собственное владение подконтрольными ему сми. Если богатый человек (даже биткоиновый трилиардер) не имеет собственных политически и экономически ангажированных сми, телеканала, газеты, радиостанции, интернет-платформы (всё) это не олигарх.

Какая радиостанция есть у бывшего семибанкирщика и владельца А—банка Авена (к примеру)? Кто разрешит ему эту радиостанцию открыть? Какое сми есть у Дерипаски? Если Дерипаска (к примеру) попробует открыть в России свой личный теле — канал, я Вангую; Дерипаска сразу же будет помножен на ноль, отправлен на пароходе в Лондон, а в Лондоне будет, повешен, пропитан полонием, намазан плутонием с помощью волшебного ледоруба и британских спецслужб во имя отжатия с карточки пользу Королевы нечестно нажитых средств!

Все ельциноидные и пост ельциноидные богачи сидят в России на своей золотой жопе смирно ибо без политических амбиций на западе они только жаренные поросята к королевским столам, а с политическими амбициями они в России сядут и будут сидеть пока смерть их н разлучит с природой.

Да, есть ещё шелупонь — типа Малофеева, но его бизнесом страна может в любой момент подтереться, он пень корявый на пути нашего Т-34 к Берлину. Последними олигархами в России были товарищи, Березовский и Ходорковский, Прохоров после изгнания и посадки которых олигархат эпохи Ельцина в России был обезглавлен и отправлен на свалку истории под аплодисменты народа и вой предателей Родины!

Благодаря Путину и его команде социализм (пост социализм или социализм со свободным рынком) в России не только остался, но и развивается, просто в результате предательства и сдачи России (ссср) верхушкой КПСС отпала террористическая — большевистская идеология базировавшаяся не на экономическом развитии и улучшении жизни населения, а на откровенной лжи и беспрецедентном для России терроре, товарищи.

Товарищи, Алиса прилетела из времени где русскому офицеру Путину стоят памятники от Лиссабона до Владивостока!

Бесплатная медицина, бесплатная раздача земли, социальная и накопительная пенсия, бесплатное образование, гранты для студентов и вузов, проф ориентация для школьников, привелегии и льготы направленные на повышение рождаемости, помощь пожилым людям и инвалидам, расселение ветхого — аварийного жилья, денежные выплаты нуждающимся, списание кредитов пострадавшим в терактах и катастрофах и много, восстановление утерянного жилья.

Много, много, других важных и полезных социальных программ реализуются в России Путина, программ не мыслимых в капиталистическом обществе — обществе которым был так не доволен идеолог социализма Маркс, товарищи!

P.S. Буквально новости последних дней;

Более 2,6 тыс. многодетных семей в Подмосковье получили земельные участки начала года. Власти региона отмечают, что это на 1 тыс. семей больше, чем за весь прошлый год.

Городская больница Пятигорска получила более 100 единиц нового оборудования. Оно позволит проводить более точную диагностику и успешнее лечить последствия инсульта.

Власти Амурской области предоставят до конца 2019 года жилье 170 детям-сиротам, проживающим в регионе. В области также планируется до конца года открыть три новых детских сада для детей до трех лет:

Первые кабинеты гериатрии откроют в поликлиниках Севастополя до конца 2019 года за счет национального проекта «Демография».

Стадион «Строитель» во Владивостоке открылся после реконструкции по нацпроекту. Новое футбольное поле соответствует требованиям Российского футбольного союза.

Мурманские дорожники в 2019 году вдвое увеличили объем работ по ремонту трасс. В 2019 году дорожные работы были проведены на протяженности более 100 км, тогда как в 2018 отремонтировали всего 47 км.

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 322 тыс. рублей. Также увеличится размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Школу на 500 мест в Волгоградской области планируют открыть в сентябре 2020 года. Глава региона Андрей Бочаров заявил, что возведение объекта идет с опережением графика.

Напоминаем, что для получения бесплатно 1 га земли на Дальнем Востоке в рамках государственной программы надальнийвосток.рф необходима подтвержденная регистрация на Госуслугах. Подать заявление о предоставлении земельного участка может любой гражданин Российской Федерации. Регистрируйтесь на Госуслугах и выбирайте участок по вкусу.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%. Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года, а потребление табака и алкоголя в стране сократилось на четверть.

Система «Платон» принесла в бюджет 90 млрд рублей за все время своего существования. На эти деньги по официальной информации отремонтировали 2700 км автодорог и 30 мостов в разных регионах страны. Данные опубликовал Минтранс.

Показатель младенческой смертности в России по итогам 10 месяцев 2019 года стал минимальным в истории страны.

Власти Амурской области предоставят до конца 2019 года жилье 170 детям-сиротам, проживающим в регионе.

Россияне в преддверии Нового года купили в онлайн-магазинах 200 тыс. смартфонов и 41 тыс. ноутбуков, потратив 4,4 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно. Об этом говорится в совместном исследовании платежной системы Qiwi и ретейлера «Связной».

Ура, товарищи! Слава России. Путину спасибо!

Daniil Bachurin

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