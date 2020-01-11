Эсминец ВМС США столкнулся с агрессивными действиями военного российского корабля в Аравийском море

11.01.2020, 20:14, Новости дня

Российский военный корабль «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу Farragut в северном районе Аравийского моря (район Индийского океана, находящийся между Аравийским полуостровом и Индостаном). Об этом в пятницу вечером сообщили представители ВМС США.

По словам представителя 5-го флота США Джоша Фрея, в минувший четверг российское военное судно приблизилось на опасное расстояние к кораблю ВМС США Farragut, который осуществлял обычные каждодневные операции на севере Аравийского моря. Эсминец Farragut подал пять коротких звуковых сигналов, чтобы предупредить экипаж российского судна о возможном столкновении.

Farragut попросил российское судно изменить курс, но россияне первоначально отказались это делать, сменив курс движения только в последний момент.

Несмотря на то, что российское судно в итоге разошлось с американским кораблем, Фрей подчеркнул, что промедление, с которым это было сделано, «увеличило риск столкновения».



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