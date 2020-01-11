Путин: В Ливии могут быть россияне, но они не представляют интересы России

В Ливии могут находиться россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. Как передает РБК, так президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера.

«Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства», — сказал Путин. Также, по его словам, «денег от российского государства они не получают».

В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» прибыли в Ливию, где оказывают поддержку Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара.

В ноябре The New York Times со ссылкой на высокопоставленных ливийских чиновников и западных дипломатов сообщила, что не менее 200 бойцов, среди которых есть снайперы, прибыли в Ливию из России за последние шесть недель.

По данным источников, российские снайперы входят в ЧВК Вагнера. Сообщалось, что РФ поставила передовые истребители «Сухой», координировала удары ракет, артиллерии и работу снайперов.

ЧВК Вагнера связывают с совладельцем группы компаний «Конкорд» Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина». Пригожин, в свою очередь, известен своей близостью к Владимиру Путину (его кейтеринговая компания обслуживает Кремль), а также финансированием знаменитой «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге.

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