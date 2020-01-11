Рухани принес извинения Зеленскому за сбитый «Боинг»

Президент Ирана Хасан Рухани принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за ракетный удар по пассажирскому самолету «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли 176 человек, в том числе граждане Украины, сообщает «112 Украина».

Рухани также заверил, что уже сегодня ночью даст поручения, чтобы тела погибших украинцев вернули на родину как можно быстрее.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе — до 19 января — тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться», — сказал Зеленский в телефонном разговоре с Рухани.

«Официально Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях», — сообщили в пресс-службе президента Украины.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

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