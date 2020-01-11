Мнение: Влюблённая тётка в панамке

На 5 десятке лет Оксана Лаврентьева, наконец-то, открыла для себя фитнес и энергично в него ударилась. Истово. Серьёзно. Напоказ. В соцсетях.

Молодец, чо.



Фото: Соцсети

Как и многие немолодые женщины, Оксана имеет тенденцию открывать для себя тренды позавчерашнего дня.

Тренд на фитнес и упругие задницы в Рунете (а у Лаврентьевой она, наконец-то, стала упругой) задала я. Лет 10 назад.

Сначала жирные курицы меня за это ненавидели, потом боготворили, потом, знаете, ли тренд прошёл.

Когда я начала свою фитнес-экспансию в Рунете, приличные люди чистили зубы и эпилировали лобки, но фитнесом интересовались мало.

Сегодня не заниматься фитнесом — всё равно, что не чистить зубы.

Нет, можно, конечно, рассказывать о своих подвигах в качалке и сегодня, но это как-то уже некомильфо. В 2020 году нудеть о фитнесе, стоя в потном спортивном топе в джиме или в студии йоги, — это всё равно, что рассказывать о том, что писю, оказывается, можно проэпилировать.

Ну, конечно, можно! И нужно! И все это уже давно сделали! А те, до кого это дошло только сегодня, — они, простите, морально устарели.

Именно это произошло с Оксаной Лаврентьевой, открывшей для себя на пятом десятке лет фитнес и чувство влюблённости. Вместо гламурных пьянок в «Дягилеве» и секса с жирным, омерзительным боровом в обмен на покровительство.



Фото: Соцсети

Да, Лаврентьева влюблена. Это бросается в глаза. Влюблена, как первокурсница, в мужчину, который не подписался бы на Оксану, не будь у той денег. Почему-то я в этом уверена.

Посмотрите на эту женщину. Тётка в панамке, хоть и с фитнес-животом.



Фото: Соцсети

Однако у этой тётки есть блага и алименты от бывшего покровителя. И всем этим писака Цыпкин активно пользуется.

В России написание книг не приносит приличных денег. Правда, не приносит. Я знаю этот бизнес изнутри.

Подозреваю, что месячного дохода Цыпкина не хватит даже на перелёт в бизнес-классе на одного.

Именно поэтому Лаврентьеву так обидел ролик Богомолова об её отношениях с писакой на содержании. Богомолов сравнил Цыпкина с помойным котом, которого Оксана подобрала на улице и принесла в дом. Отмыла, облагородила у стилиста и вышла за него замуж. По большой — я действительно в это верю — к нему влюблённости.

А вот Цыпкин во что влюблён? В тётку без шеи в нелепой панамке или в очень даже приятные алименты от её покровителя?

Ваши версии?

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Источник: Лена Миро

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