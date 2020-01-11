Китайский магазин Али Экспресс отправил Трампа чистить унитаз

11.01.2020, 20:03, Новости дня

За 120 рублей на Ali Express можно купить ершик в виде президента США.

На всемирно известном китайском сайте Али Экспресс (Ali Express) в продаже можно порой найти очень странные вещи. Пример тому – туалетный ершик в виде президента США Дональда Трампа.

Пластиковый политик насажен на ручку чистящего инструмента. Непосредственно уборка внутренней части унитаза ведется пышной шевелюрой Трампа. Эта часть ершика выкрашена в насыщенный цвет волос американского лидера.

Стоит туалетный Трамп всего лишь 1,94 доллара (около 120 рублей). Продавец обещает доставить покупку в Россию за 1-2 месяца. В рекомендованных товарах к ершику можно найти также рулоны туалетной бумаги с портретом американского лидера.

Было бы логично предположить, что ершик в виде Трампа будет пользоваться популярностью в самом Китае, ведущем торговые войны с США, или тем более в Иране, где за голову президента объявлена награда в 80 миллионов долларов. Однако, судя по комментариям под товаром, в основном ершик покупают в России.

«Доставка быстрая. Товар хороший. С продавцом не общался и не надо. Трамп – козел», – гласит один из комментариев.

«Ершик прикольный, правда сделан со всей присущей китайскому товару непродуманностью – ничем не заделанное соединение щетки с рукояткой предполагает, что внутрь будет попадать жижа из унитаза и соответственно вонище будет адским. Пришлось доработать», – говорится в другом отзыве.



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Последнее: За 120 рублей на Ali Express можно купить ершик в виде президента США. На всемирно известном китайском сайте Али Экспресс (Ali Express) в продаже можно порой найти очень странные вещи. Пример тому – туалетный ершик в виде президента США Дональда Трампа. Пластиковый политик насажен на ручку чистящего инструмента. Непосредственно уборка внутренней части унитаза ведется пышной […]

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