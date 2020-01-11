После штурма: Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов президента

Иск инициировала оппозиция, которая не была согласна с подсчетом голосов на выборах 8 сентября 2019 года.

Верховный суд Абхазии накануне окончательно отменил результаты выборов 8 сентября президента республики. Таким образом ВС признал, что решение ЦИК Абхазии о победе во втором туре президента Рауля Хаджинбы является незаконным, сообщает РИА Новости.

И это несмотря на то, что суд первой инстанции оставил в силе итоги выборов. Решение Верховного суда республики последовало спустя несколько после того, как оппозиция пыталась штурмом взять здание администрации главы государства.

Иск в ВС был инициирован главой оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квициния, который посчитал, что итоги были подтасованы, когда избирком насчитал Хаджинбе 47,39% голосов, а ему 46,19%. Вот его сторонники и пошли на штурм. Оппозиция требует проведение повторных выборов.

В свою очередь действующий президент намерен опротестовать решение Верховного суда.

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