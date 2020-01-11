Российским инвалидам усложнят жизнь

11.01.2020, 20:02, Новости дня

Маркировать инвалидные кресла начали в 2019-м.

Российским инвалидам усложнят жизнь: на рынке производителей колясок может сократиться число производителей. Об этом сообщает РБК. Дело в том, что в кодах проверки кресел-колясок есть криптографические коды. В Росздравнадзоре полагают, что система, которую уже применяют к лекарствам и табаку, влечет за собой риски.

В письме, которое ведомство направило в Минпромторг, говорится, что используемая в мировой практике система уникальной идентификации медицинского изделия (UDI) не предполагает кодов проверок. Включение таких кодов может повлечь за собой потерю значительного числа отечественных и зарубежных производителей.

Маркировать инвалидные кресла начали в 2019-м. Как объясняли в Минтруде, это необходимо для повышения качества изделий. Нынешний код маркировки состоит из двух частей: кода идентификации и кода проверки. Последний создается с использованием отечественных криптографических технологий.

Ранее, в реанимации российской больницы закончились лекарства



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