Маркировать инвалидные кресла начали в 2019-м.
Российским инвалидам усложнят жизнь: на рынке производителей колясок может сократиться число производителей. Об этом сообщает РБК. Дело в том, что в кодах проверки кресел-колясок есть криптографические коды. В Росздравнадзоре полагают, что система, которую уже применяют к лекарствам и табаку, влечет за собой риски.
В письме, которое ведомство направило в Минпромторг, говорится, что используемая в мировой практике система уникальной идентификации медицинского изделия (UDI) не предполагает кодов проверок. Включение таких кодов может повлечь за собой потерю значительного числа отечественных и зарубежных производителей.
Маркировать инвалидные кресла начали в 2019-м. Как объясняли в Минтруде, это необходимо для повышения качества изделий. Нынешний код маркировки состоит из двух частей: кода идентификации и кода проверки. Последний создается с использованием отечественных криптографических технологий.
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