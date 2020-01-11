Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

11.01.2020, 20:02, Новости дня

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Российская газета» в субботу, 11 января.

По ее словам, готовящиеся изменения закрепят за учебными заведениями страны право ставить в документах зачеты по таким предметам, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» вместо того, чтобы приводить оценки к единому знаменателю — «5», «4» или «3».

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — пояснила Васильева, подчеркнув, что окончательный выбор формата аттестата останется за руководством школы.

3 января депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уроки безопасности по использованию пиротехники в российских школах. Он также посоветовал перед зимними каникулами проводить наглядные занятия со специалистами, которые бы показали безопасные способы запуска салютов.



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