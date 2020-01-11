Школьник оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

За доброту мальчика блогер помогла его семье собрать деньги на ремонт дома.

Настоящая рождественская история случилась с подростком из города Камень-на-Оби (Алтайский край). Она о том, что доброта не остается без награды. Просто школьник по имени Миша ехал в автобусе. На одной из остановок зашла гражданкас ребенком. Малыш капризничал, мама пыталась его успокоить. Видя это, Миша оплатил проезд. Подробно об этой истории рассказала блогер Наталья Мишина Instagram, которая и была той самой пассажиркой с ребенком. Ехали вместе с подростком четыре остановки, разговорились и Наталья выяснила, что Миша живет с мамой вдвоем, без отца. Сейчас дома идет ремонт, но очень медленно, потому что не хватает средств начать и кончить.

Тогда блогер и решила помочь этой семье.

«Замечали, что больше всего откликаются те истории, в которых скрыта наша личная боль? Вчера мы с Мишкой познакомились в автобусе с мальчиком Ваней, который оплатил наш проезд, просто потому что решил позаботиться о женщине с маленьким *недовольным* ребёнком. Потому что в Ваниной семье принято заботиться», — написала Наталья и поделилась мечтой, чтобы ее сын вырос не настоящим мужчиной, а настоящим человеком.

После этой поездки гражданкатвердо решила помочь Ваниной маме, чтобы была рождественская сказка у обычного каменского мальчика. Наталья считает, что полезно, чтобы все знали: в мире много хорошего, и оно рядом с нами.

Она разместила номер карты Ваниной мамы, перевела деньги, нашлись и те, кто присоединился к сказке. Таким образом за два дня собрали полторы миллиона рублей.

Пользователи поддержали блогера. «Чудо действительно прекрасное», «Мама- герой, она воспитала мужчину. В наше время большая редкость такой подросток. Значит они достойны такого подарка — от Наташи, от вселенной, поэтому и получили», «Одним счастливым человеком на земле стало больше», — комментировали люди.

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Последнее: За доброту мальчика блогер помогла его семье собрать деньги на ремонт дома. Настоящая рождественская история случилась с подростком из города Камень-на-Оби (Алтайский край). Она о том, что доброта не остается без награды. Просто школьник по имени Миша ехал в автобусе. На одной из остановок зашла гражданкас ребенком. Малыш капризничал, мама пыталась его успокоить. Видя это, […]