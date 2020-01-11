Кремль планирует создать к выборам в Госдуму партии во главе с Шнуровым и Дудем

Финансированием новых партий занимаются близкие к Кремлю бизнесмены

Администрация президента намерена создать около десятка новых партийных проектов для участия в выборах в Госдуму в 2021 году, пишет Meduza со ссылкой на источники в Кремле. По информации издания, новые партии могут возглавить музыкант Сергей Шнуров и журналист Юрий Дудь.

По словам близкого к администрации президента источника, новые кремлевские партийные проекты делятся на два типа — будущие новые системные партии и временные, созданные на период выборов проекты. Вторые он называет «партиями телешоу». «Это, например, та же „Партия прямой демократии“, вернее „партия танчиков“. Туда же можно отнести партию Прилепина. Здесь не предполагается создания серьезной партийной организации с отделениями [в регионах], руководящими органами, в общем с привязкой к земле и в расчете на долгосрочную работу. Главное — яркие заявления, шум в информационной повестке», — говорит источник издания.

Собеседник объясняет, что «по сути, эти партии будут существовать только в СМИ, поэтому затратная инфраструктура им не нужна», а «бюджеты у этих партий сравнительно малы».

Более серьезные партийный проекты будут иметь полноценные руководящие структуры и региональные отделения. Эти партии, по мысли внутриполитического блока администрации президента, смогут получить представительство в Госдуме.

В качестве возможных лидеров новых партий в Кремле рассматривают журналиста Юрия Дудя и музыканта Сергея Шнурова. Насколько известно Meduza, ни тому, ни другому кремлевские чиновники еще не делали предложений поучаствовать в парламентских выборах.

Финансированием новых партий занимаются близкие к Кремлю бизнесмены, отмечает издание. Например, проекту Захара Прилепина, по информации издания, помогают структуры, связанные с членом Совета Федерации Александром Бабаковым (ранее был одним из основных спонсоров партий «Родина» и «Справедливая Россия»). В финансировании принимают участие и компании, связанные с бизнесменами братьями Ковальчуками. При этом деятельное участие спонсоров в руководстве партиями Кремль не приветствует.

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