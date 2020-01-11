Фотограф снял «рога дьявола» над Персидским заливом

Фотограф по имени Элиас Хасиотис выжидал нужное время, чтобы запечатлеть одно из самых захватывающих явлений – солнечное затмение, когда Луна перекрыла светило, сообщает портал Новости Планеты.

Солнечное затмение случилось 26 декабря. Мужчина, отдыхая в Аль-Вакре (Катар), специально пришел на рассвете, так как знал, что явление случится в сочетании со светоизгибающими эффектами миража, которые видны над водной гладью.

Элиас сумел заснять затмение именно так, как и хотел. На снимках можно наблюдать мираж под названием Fata Morgana. Он появляется при изгибании лучей света во время прохождения через слои воздуха с разной температурой.

Форма заснятого ранним утром явления оказалась настолько жуткой и мистической, что оно получило название «злой рассвет». По мере поднятия солнца фотограф запечатлел еще и самолет, окруженный рогами.

Ну конечно, не было никаких дьявольских рог. Элиас Хасиотис запечатлел только удивительное солнечное затмение вместе с миражом Фата-моргана.

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