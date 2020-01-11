Киев признала катастрофу Boeing на «умышленным убийством»

Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию крушения украинского самолета Boieng в Иране. Теперь дело будет расследоваться по статье об «умышленном убийстве двух и более лиц».

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указано, что квалификации изменена на основании признания Ираном своей вины и в соответствии с данными, полученными в результате сотрудничества с международными партнерами.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. При этом Тегеран подчеркивал, что «человеческая ошибка» была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Газета ВЗГЛЯД проанализировала мнение экспертов о том, что признание Ирана могло стать результатом торга или давления на Тегеран.

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Последнее: Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию крушения украинского самолета Boieng в Иране. Теперь дело будет расследоваться по статье об «умышленном убийстве двух и более лиц». «Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Указано, что квалификации […]