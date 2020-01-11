Родителям рассказали о «нормативах» по просмотру ТВ детьми

Сотрудники Роспотребнадзора составили рекомендации взрослым для просмотра телевизора детьми, советы должны помочь не ухудшить здоровье юных зрителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты разъяснили, что зачастую взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит в телевизор, освещение и время, в течение которого дети сидят около экрана.

По мнению сотрудников ведомства, ребенок должен смотреть телевизор в присутствии родителей. Расстояние от глаз ребенка до экрана должно быть не менее трех метров.

Важно, чтобы дети в возрасте до семи лет не смотрели телевизор свыше 30 минут в день. Лимит для подростков в возрасте от 11 до 18 лет составляет примерно один-три часа.

До этого в Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно использовать мобильный телефон. Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ведомства, разговор по мобильному устройству не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут.

Также очки с металлической оправой при беседе следует снимать, поскольку наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.

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Последнее: Сотрудники Роспотребнадзора составили рекомендации взрослым для просмотра телевизора детьми, советы должны помочь не ухудшить здоровье юных зрителей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Специалисты разъяснили, что зачастую взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит в телевизор, освещение и время, в течение которого дети сидят около экрана. По мнению сотрудников ведомства, ребенок должен смотреть телевизор […]