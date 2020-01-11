В Сирии погиб стрингер Russia Today

При ракетном обстреле ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в сирийской провинции Хомс погиб стрингер Халид аль-Хатыб.

Кроме того, при обстреле пострадал сотрудничающий с телеканалом оператор-стрингер.

«Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халида, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации», — заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

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