«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами

11.01.2020, 19:55, Новости дня

Дежурный врач травмпункта в Омске отказался принимать пациентов, потому что у него слишком низкая зарплата, сообщает портал «НГС. Новости Омск».

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных. В интервью корреспонденту издания, который оказался в отделении, он признался, что выпил, и пожаловался на маленькую зарплату — 30 тысяч рублей, а также на плохие условия труда — в частности, на приписки «виртуальных больных» для отчетности перед страховыми компаниями.
«Я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться. 45 лет проработал», — сказал медик.
Он добавил, что примет только пациентов в неотложном состоянии, например с кровотечениями. Через некоторое время его сменили. Пока не приехал другой врач, больным, в том числе с переломами, помогали медсестры.
Областной Минздрав начал по этому поводу проверку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: При ракетном обстреле ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в сирийской провинции Хомс погиб стрингер Халид аль-Хатыб. Кроме того, при обстреле пострадал сотрудничающий с телеканалом оператор-стрингер. «Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика