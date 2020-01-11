«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами

Дежурный врач травмпункта в Омске отказался принимать пациентов, потому что у него слишком низкая зарплата, сообщает портал «НГС. Новости Омск».

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных. В интервью корреспонденту издания, который оказался в отделении, он признался, что выпил, и пожаловался на маленькую зарплату — 30 тысяч рублей, а также на плохие условия труда — в частности, на приписки «виртуальных больных» для отчетности перед страховыми компаниями.

«Я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться. 45 лет проработал», — сказал медик.

Он добавил, что примет только пациентов в неотложном состоянии, например с кровотечениями. Через некоторое время его сменили. Пока не приехал другой врач, больным, в том числе с переломами, помогали медсестры.

Областной Минздрав начал по этому поводу проверку.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: При ракетном обстреле ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в сирийской провинции Хомс погиб стрингер Халид аль-Хатыб. Кроме того, при обстреле пострадал сотрудничающий с телеканалом оператор-стрингер. «Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества […]