Путин предупредил о возможной мировой катастрофе

Путин уверен, что боевые действия вновь заставят миллионы беженцев стремиться из «горячих точек» в Европу и другие регионы.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу провели переговоры в Москве. На встрече лидеры обсудили текущие проблемы мировой безопасности, пишет РИА Новости.
Позднее Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке. В противном случае, отметил российский президент, конфликт станет катастрофой для всего мира.
«То, что там война идёт — мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий», — сказал Путин.
Путин уверен, что боевые действия вновь заставят миллионы беженцев стремиться из «горячих точек» в Европу и другие регионы. Такие потоки людей нанесут огромный ущерб мировой экономике и энергетике.
«Это будет гуманитарная катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа», — заключил президент.
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