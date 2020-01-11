Путин предупредил о возможной мировой катастрофе

Путин уверен, что боевые действия вновь заставят миллионы беженцев стремиться из «горячих точек» в Европу и другие регионы.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу провели переговоры в Москве. На встрече лидеры обсудили текущие проблемы мировой безопасности, пишет РИА Новости.

Позднее Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке. В противном случае, отметил российский президент, конфликт станет катастрофой для всего мира.

«То, что там война идёт — мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий», — сказал Путин.

Путин уверен, что боевые действия вновь заставят миллионы беженцев стремиться из «горячих точек» в Европу и другие регионы. Такие потоки людей нанесут огромный ущерб мировой экономике и энергетике.

«Это будет гуманитарная катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа», — заключил президент.

Ранее Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Дежурный врач травмпункта в Омске отказался принимать пациентов, потому что у него слишком низкая зарплата, сообщает портал «НГС. Новости Омск». С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных. В интервью корреспонденту издания, который оказался в отделении, он признался, что выпил, и пожаловался на маленькую зарплату — […]