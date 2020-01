Как превратить воду в шампанское: лайфхак от Риз Уизерспун

Церемония «Золотой глобус» запомнилась множеством курьезных моментов, но неловкая ситуация, в которую попала Риз Уизерспун, окупилась сполна.

А дело было так. На вручении кинонаград Риз Уизерспун разделила столик с подругой — Дженнифер Энистон. Церемония была очень волнительной. К тому же в зале был бывший муж Дженнифер Брэд Питт. Словом, напитки на столе быстро закончились. И тогда Риз отправилась за соседний столик, за которым сидели Бейонсе и Джей Зи. На церемонию пара сильно опоздала, так что их столик оказался нетронутым. Впрочем, воды все же не нашлось. Вместо этого Бейонсе предложила актрисе шампанского — с собой они как раз прихватили пару бутылочек шампанского Ace of Spades, производством которого занимается Джей Зи, хотя за игристые напитки в бокалах гостей в этот вечер отвечал совсем другой бренд.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Энистон была в восторге. В сторис она поделилась коротким видео, в котором рассказала о бесстрашном поступке подруги:

Риз! Вот одна из многих причин, почему я люблю тебя! У нас за столом кончилась вода. Поэтому, естественно, она попросила у Джей Зи и Бейонсе по бокалу шампанского, — сказала Энистон на камеру, отпивая из бокала. А чтобы тоже выразить свою благодарность, отметила в ролике Бейонсе.

И этот жест не остался незамеченным. Наутро в дверь Риз Уизерспун постучал курьер, который вручил ей букет цветов и черный ящик. «Еще больше», — гласила записка от Бейонсе и Джей Зи. Внутри нее Уизерспун обнаружила несколько бутылок шампанского Арман де Бриньяк «Туз Пик». Недолго думая, актриса приступила к дегустации. Компанию ей составила ее мама.

А ведь где-то сейчас 5 утра! —

иронично отметила Риз в соцсетях, опубликовав такой неожиданный сюрприз от Бейонсе.

Напомним, Бейонсе в этом году была не просто гостем церемонии — она претендовала на приз за лучшую песню, поэтому фотографы ждали ее появления на красной ковровой дорожке. Но зря: она с супругом пришла уже в зал с внушительным опозданием, когда церемония была в самом разгаре. Несмотря на статусность, пара стоя ждала, когда Эллен Дедженерес получит специальную награду за вклад в развитие телевидения и завершит свою речь, и только потом заняла места за столиком.

