«Стройные ноги достойны любования»: Валерия в экстравагантном образе сразила россиян наповал

На съемках нового клипа артистка появилась в черном удлиненном пиджаке с белым фатином.
Костюм исполнительницы оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.
«Что я могу сказать про образ Валерии – это история контраста цветовой
гаммы и форм. Певица отдала предпочтение строгим линиям пиджака и
воздушной ткани фатина. На мой взгляд, стройные ноги нашей героини в
черных эластичных колготах достойны самых высоких похвал и любования. Не
стоит забывать, что это сценический образ», – высказалась стилист в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Она отметила, что яркий контраст белого и черного в костюме не совсем подходит Валерии. По мнению эксперта, знаменитость теряется на фоне этих оттенков.
«Вообще по стилистическому решению возлюбленная Пригожина ближе к наивной
романтике. А на этом примере мы видим, что имеющая плотную и жесткую
форму ткань пиджака нашу героиню так скажем убивает», – дополнила Бестави.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На съемках нового клипа артистка появилась в черном удлиненном пиджаке с белым фатином. Костюм исполнительницы оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави. «Что я могу сказать про образ Валерии – это история контраста цветовой гаммы и форм. Певица отдала предпочтение строгим линиям пиджака и воздушной ткани фатина. На мой взгляд, стройные ноги нашей героини […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил о мести за убийство Сулеймани / 4 января
- Мнение: В Севастополе арестован агент ГУР МОУ / 29 ноября
- В Петербурге машина сбила на тротуаре двух пешеходов / 1 декабря
- В Центробанке назвали основные риски для экономики России / 3 декабря
- Мнение: Россия окончательно уходит из Прибалтики, распродавая свои активы / 6 декабря
- Анна Хилькевич рассказала о планах на третьего ребенка / 23 декабря
- Составлен ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года / 19 декабря
- Мнение: О человечности в медицине и не только / 6 января