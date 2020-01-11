«Стройные ноги достойны любования»: Валерия в экстравагантном образе сразила россиян наповал

11.01.2020, 19:42, Разное

На съемках нового клипа артистка появилась в черном удлиненном пиджаке с белым фатином.
Костюм исполнительницы оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.

«Что я могу сказать про образ Валерии – это история контраста цветовой
гаммы и форм. Певица отдала предпочтение строгим линиям пиджака и
воздушной ткани фатина. На мой взгляд, стройные ноги нашей героини в
черных эластичных колготах достойны самых высоких похвал и любования. Не
стоит забывать, что это сценический образ», – высказалась стилист в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Она отметила, что яркий контраст белого и черного в костюме не совсем подходит Валерии. По мнению эксперта, знаменитость теряется на фоне этих оттенков.

«Вообще по стилистическому решению возлюбленная Пригожина ближе к наивной
романтике. А на этом примере мы видим, что имеющая плотную и жесткую
форму ткань пиджака нашу героиню так скажем убивает», – дополнила Бестави.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 9 Янв 2020 в 11:23 PST



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Последнее: На съемках нового клипа артистка появилась в черном удлиненном пиджаке с белым фатином. Костюм исполнительницы оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави. «Что я могу сказать про образ Валерии – это история контраста цветовой гаммы и форм. Певица отдала предпочтение строгим линиям пиджака и воздушной ткани фатина. На мой взгляд, стройные ноги нашей героини […]

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