В Борисполе мужчину насмерть сбил полицейский

11.01.2020, 19:42, Новости дня

11 января около 7.00 в Борисполе полицейские на служебном авто насмерть сбили мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В полиции заявили, что авария произошла на неосвещенном участке дороги. Полицейские в это время ехали по служебному заданию.

После ДТП правоохранители вызвали на место скорую. На месте происшествия водителя-полицейского проверили на содержание алкоголя в организме. В связи с аварией начата служебная проверка.

Тело погибшего направили на экспертизу для установления причины смерти.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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