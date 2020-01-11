Немецкие СМИ: В Москве Меркель выступила наперекор США

11.01.2020, 19:37, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве проявили единодушие по многим вопросам, пишет немецкая газета Die Welt.

Канцлер Германии заняла сторону России, как минимум, по двум темам: газопроводу «Северный поток – 2» и иранскому ядерному соглашению, передает ИноТВ содержание публикации.

При этом, как отмечает автор статьи, Меркель выступила наперекор позиции США.

Die Welt обращает внимание, что Меркель однозначно высказалась в поддержку газопровода «Северный поток – 2» и раскритиковала санкции США, введенные в связи со строительством газопровода.

Кроме того, «единство» Путина и Меркель проявилось в иранском вопросе, отмечает немецкая газета.

Напомним, президент Путин выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет. В противном случае мир ждет катастрофа, предостерег российский лидер.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве проявили единодушие по многим вопросам, пишет немецкая газета Die Welt. Канцлер Германии заняла сторону России, как минимум, по двум темам: газопроводу «Северный поток – 2» и иранскому ядерному соглашению, передает ИноТВ содержание публикации. При этом, как отмечает автор статьи, Меркель выступила наперекор […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика