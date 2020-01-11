Немецкие СМИ: В Москве Меркель выступила наперекор США

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве проявили единодушие по многим вопросам, пишет немецкая газета Die Welt.
Канцлер Германии заняла сторону России, как минимум, по двум темам: газопроводу «Северный поток – 2» и иранскому ядерному соглашению, передает ИноТВ содержание публикации.
При этом, как отмечает автор статьи, Меркель выступила наперекор позиции США.
Die Welt обращает внимание, что Меркель однозначно высказалась в поддержку газопровода «Северный поток – 2» и раскритиковала санкции США, введенные в связи со строительством газопровода.
Кроме того, «единство» Путина и Меркель проявилось в иранском вопросе, отмечает немецкая газета.
Напомним, президент Путин выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет. В противном случае мир ждет катастрофа, предостерег российский лидер.
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Последнее: Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве проявили единодушие по многим вопросам, пишет немецкая газета Die Welt. Канцлер Германии заняла сторону России, как минимум, по двум темам: газопроводу «Северный поток – 2» и иранскому ядерному соглашению, передает ИноТВ содержание публикации. При этом, как отмечает автор статьи, Меркель выступила наперекор […]
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