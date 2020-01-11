Мнение: «Россия должна ответить за украинский Боинг»

Украинский "Боинг" тоже Россия помогала сбивать.

Какая вероятность принятие в СБ ООН какого-либо документа с целью "притягивания России". Конечно нулевая.

Но так хочется напомнить о себе сев на привычного конька.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Украинский "Боинг" тоже Россия помогала сбивать. Какая вероятность принятие в СБ ООН какого-либо документа с целью "притягивания России". Конечно нулевая.Но так хочется напомнить о себе сев на привычного конька. Источник: Colonel Cassad