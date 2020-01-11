Мнение: «Россия должна ответить за украинский Боинг»

Украинский "Боинг" тоже Россия помогала сбивать.
Какая вероятность принятие в СБ ООН какого-либо документа с целью "притягивания России". Конечно нулевая.
Но так хочется напомнить о себе сев на привычного конька.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинский "Боинг" тоже Россия помогала сбивать. Какая вероятность принятие в СБ ООН какого-либо документа с целью "притягивания России". Конечно нулевая.Но так хочется напомнить о себе сев на привычного конька. Источник: Colonel Cassad
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Показавшая фото любимого мужчины Толкалина вызвала фурор / 27 ноября
- Идите к черту со своим братиком: сын закатил истерику решившейся на ЭКО Рудковской / 13 декабря
- Виктор Рыбин считает, что Анастасию Заворотнюк может спасти только чудо / 2 декабря
- В Тамбовской области четыре человека погибли в ДТП с участием внедорожника / 7 января
- «Просто хочется жить» / 12 декабря
- Мнение: Россия начала получать первые бонусы от закупок золота / 29 декабря
- Профессор Чепурнов о диагностированной у Бибера болезни Лайма: «Эффективное лечение разработано» / 9 января
- Меган Маркл посоветовала лучшие подарки для мужчин / 11 декабря