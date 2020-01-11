Путин о воюющих в Ливии россиянах: «Не представляют интересы России и денег от нее не получают»

Президент России Владимир Путин 11 января ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в Ливии российские наемники, в том числе представляющие частные военные компании.

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — заявил Путин.

Официально Россия не принимает участия в гражданской войне в Ливии, которая продолжается уже несколько лет. Однако, по данным иностранных медиа и дипломатов, а также по данным собственного расследования Настоящего Времени, начиная с весны 2019 года в Ливию прибыли несколько сотен 200 российских наемников, в том числе несколько снайперов, а также военная техника и российские военные специалисты. The Daily Telegraph в начале марта 2019 года утверждал, что в ливийском городе Бенгази находятся около 300 россиян из неназванной ЧВК.

Агентство Bloomberg в сентябре сообщило о переброске в страну более сотни бойцов «ЧВК Вагнера», чьи наемники ранее участвовали в конфликтах в Восточной Украине и Сирии. «Медуза» сообщила, что несколько десятков российских наемников погибли осенью 2019 года во время авианалета в Ливии и назвало имена трех погибших. Позже расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имя еще одного погибшего в Ливии россиянина, который мог служить в «ЧВК Вагнера».

Журналисты New York Times также считают, что около 200 наемников, которые осенью действовали в Ливии, относятся к российской частной военной компании «ЧВК Вагнера». Расследователи Reuters в свою очередь обнаружили, что как минимум один раненых в Ливии наемников «ЧВК Вагнера» проходил лечение в клинике «Согаза» в Санкт-Петербурге, тесно связанной с ближайшим окружением российского президента.

Иностранные дипломаты считают, что российские наемники оказывают военную поддержку войскам генерала Халифы Хафтара, которые сейчас осаждают столицу республики Триполи. Сам город контролируется признанным международным сообществом Правительством национального согласия. Поддержку ему оказывают западная коалиция во главе с США и Турция.

В ноябре 2018 года года российский бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают деятельность «ЧВК Вагнера», присутствовал на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим Халифой Хафтаром. Через 9 месяцев после этого, в июле 2019 года, в Ливии были арестованы российский политтехнолог Максим Шугалей, который известен своей работой на структуры Пригожина, и его переводчик Самер Суэйфан.

Шугалея и еще одного россиянина власти Ливии обвинили в попытке повлиять на предстоящие выборы в этой стране. Якобы россияне втайне пытались организовать встречу с Сейфом Каддафи (Саифом аль-Исламом), беглым сыном бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, которого в Кремле рассматривали как потенциального кандидата на пост нового президента Ливии.

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Последнее: Президент России Владимир Путин 11 января ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в Ливии российские наемники, в том числе представляющие частные военные компании. «Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — заявил Путин. Официально Россия не принимает участия в гражданской войне в […]