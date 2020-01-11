Американские медики установили влияние ожирения будущих мам на IQ сыновей

Американские медики установили влияние ожирения будущих мам во время беременности на IQ сыновей. Совместное исследование представителей различных медицинских специальностей сравнивает его с воздействием свинца на организм ребенка.

Диетологи, эпидемиологи и специалисты в области гигиены окружающей среды наблюдали данную взаимосвязь у приблизительно 400 женщин и их детей из семей с практически одинаковыми материальными условиями и местом жительства. Когнитивные способности детей проверялись в возрасте 3 и 7 лет. В три года изучался уровень моторики, в 7 — дети проходили тест на IQ. Обе проверки показали, что мальчики, у мам которых в ходе вынашивания ребенка появлялся избыточный вес, набрали более низкие баллы по сравнению с теми, кто родился у женщин с нормальным весом. Однако у девочек такая зависимость не наблюдалась. Механизм влияния ожирения матери на IQ младенца ученым пока не ясен.

Предыдущее исследование проводилось для выяснения связи рациона матери и умственных способностей её потомства. Было установлено, что присутствие в пище продуктов с высоким содержанием жирных кислот, которых много в морепродуктах, также повлияло на уровень IQ детей. Ученые считают, питание женщины во время беременности может сыграть значимую роль во взрослой жизни будущих мужчин.

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