Американские медики установили влияние ожирения будущих мам на IQ сыновей

11.01.2020, 19:30, Разное

Американские медики установили влияние ожирения будущих мам во время беременности на IQ сыновей. Совместное исследование представителей различных медицинских специальностей сравнивает его с воздействием свинца на организм ребенка.
Диетологи, эпидемиологи и специалисты в области гигиены окружающей среды наблюдали данную взаимосвязь у приблизительно 400 женщин и их детей из семей с практически одинаковыми материальными условиями и местом жительства. Когнитивные способности детей проверялись в возрасте 3 и 7 лет. В три года изучался уровень моторики, в 7 — дети проходили тест на IQ. Обе проверки показали, что мальчики, у мам которых в ходе вынашивания ребенка появлялся избыточный вес, набрали более низкие баллы по сравнению с теми, кто родился у женщин с нормальным весом. Однако у девочек такая зависимость не наблюдалась. Механизм влияния ожирения матери на IQ младенца ученым пока не ясен.

Предыдущее исследование проводилось для выяснения связи рациона матери и умственных способностей её потомства. Было установлено, что присутствие в пище продуктов с высоким содержанием жирных кислот, которых много в морепродуктах, также повлияло на уровень IQ детей. Ученые считают, питание женщины во время беременности может сыграть значимую роль во взрослой жизни будущих мужчин.



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