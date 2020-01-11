Украина потребовала от Ирана полного расследования авиакатастрофы

Власти Украины рассчитывают на всеобъемлющее расследование обстоятельств гибели в небе над Ираном 8 января, в результате попадания ракеты "земля-воздух", 176-ти пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту украинского пассажирского лайнера. В Киеве требуют полного признания вины и компенсации со стороны Ирана. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили украинские СМИ.

"Мы ожидаем от иранской стороны готовности провести полное и открытое расследование, привлечение к ответственности всех виновных, возвращение тел погибших, выплату компенсаций и официальные извинения, переданные по дипломатическим каналам", говорится в заявлении президента Украины.

Ранее в субботу Иран признал, что сбил самолёт в результате трагической ошибки и выразил глубокое сожаление по этому поводу. До 11 января Тегеран отказывался признать свою роль в гибели пассажирского самолёта, едва успевшего взлететь из тегеранского аэропорта. Катастрофа произошла вскоре после запуска Ираном баллистических ракет по военной базе США, находящейся на территории Ирака.

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