Валентина Талызина назвала неуместной идею переснять фильм «Гостья из будущего»

11.01.2020, 19:30, Разное

Кинолента «Гостья из будущего» дебютировала в советском прокате в 1985 году, поэтому у создателей «Притяжения» и «Вторжения» появилась идея о снятии ремейка. По мнению известной актрисы Валентины Талызиной, данная мысль является неуместной.
В качестве примера она привела современную версию «Каникул в Простоквашино», которая никак не сможет сравниться с оригинальным мультфильмом. Артистка призвала задействовать выделенные деньги для съемок другого проекта.

Более того, советский фильм отчасти отражал происходящее в реальности, а повторение данного сценария при «скудности мысли» сегодня, считает Талызина, невозможно. Уточняется, что речь идёт о многосерийном фильме, согласно оригинальной повести Кира Булычева, растянутом сразу на 5 частей.



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