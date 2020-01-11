Валентина Талызина назвала неуместной идею переснять фильм «Гостья из будущего»

Кинолента «Гостья из будущего» дебютировала в советском прокате в 1985 году, поэтому у создателей «Притяжения» и «Вторжения» появилась идея о снятии ремейка. По мнению известной актрисы Валентины Талызиной, данная мысль является неуместной.
В качестве примера она привела современную версию «Каникул в Простоквашино», которая никак не сможет сравниться с оригинальным мультфильмом. Артистка призвала задействовать выделенные деньги для съемок другого проекта.
Более того, советский фильм отчасти отражал происходящее в реальности, а повторение данного сценария при «скудности мысли» сегодня, считает Талызина, невозможно. Уточняется, что речь идёт о многосерийном фильме, согласно оригинальной повести Кира Булычева, растянутом сразу на 5 частей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американские медики установили влияние ожирения будущих мам во время беременности на IQ сыновей. Совместное исследование представителей различных медицинских специальностей сравнивает его с воздействием свинца на организм ребенка. Диетологи, эпидемиологи и специалисты в области гигиены окружающей среды наблюдали данную взаимосвязь у приблизительно 400 женщин и их детей из семей с практически одинаковыми материальными условиями и местом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гегемон в отставке / 9 декабря
- Зеленского втянули в международный скандал / 28 ноября
- Фотография белой медведицы из Норильска вошла в сотню лучших кадров по версии Time / 23 декабря
- Астрономы определили условия появления ледяного слоя в районе южного полюса Марса / 26 декабря
- Мнение: Самая идеальная девушка для мужика / 16 декабря
- Врач рассказала, какие сладости можно давать детям на Новый год / 30 декабря
- Певица Глюкоза впервые высказалась о ссорах с мужем Александром Чистяковым / 20 декабря
- Мнение: О нет! Руки прочь от Волка! / 11 декабря