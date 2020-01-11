Мнение: Уточнение

Из Ирана пришла уточняющая информация. Если президент Роухани довольно абстрактно сообщил о том, что произошла трагическая ошибка (хотя и попытался говорить что-то про смену курса самолета, пролет над военным объектом и тому подобное), то теперь выступило командование КСИР и признало, что именно ее ПВО сбивало украинский Боинг.

Нужно отметить, что карательные формирования, созданные для расстрелов собственного населения на случай мятежа и восстания, имеющие при этом собственные силы ПВО или флот, внешне выглядят несколько странно — у восставшего народа, как правило, собственной авиации и подводных ракетносцев не бывает. Но для диктатур это как раз нормально — система параллельных армий создается для того, чтобы исключить возможность мятежа не столько населения, сколько своих собственных вооруженных сил. Благонадежность иранских военных всегда была головной болью режима, а потому создание КСИР в качестве политической армии выглядело вполне логично. (Кстати, Эрдоган, решая задачу усмирения собственной армии, тоже пошел примерно по этому пути, создав из внутренних войск — военной жадармерии — такую же полноценную параллельную армию. Только после этого он провел масштабную зачистку уже в среде военных. Гитлер, создавая структуру СС, тоже преследовал аналогичные цели — контроль за фрондирующим в отношении него рейхсвером. Путин через Росгвардию пытается решать ровно ту же задачу, разве что уравновешивать он хочет не аморфную полуспившуюся армию, а беспрецедентно усилившуюся ФСБ — все диктатуры похожи друг на друга, и с этим ничего не поделаешь). Усиление КСИР в последние лет пять до совершенно невообразимых пределов, передача этой структуре не только исполнение политических решений руководства, но во многом и их выработку, неизбежно вызывает недовольство как армейских, так и элиты, которую КСИР попросту вышвырнул из поля выработки и принятия решений.

Высшее иранское руководство, похоже, сломало существующий баланс отношений. Вместо того, чтобы застабилизировать внутреннюю ситуацию, создать сбалансированное противоречие между элитой и инструментом контроля над ней, оно довело эту ситуацию до точки кипения. Усиление КСИР по всем направлениям — захват экономики, политических постов, расстановка своих людей по всему аппарату — неизбежно приведет (а может, и привело) к созданию сопротивления не только среди населения, но и в элитной среде. И провал КСИР в последние две-три недели может сказаться и на его аппаратных позициях. Возникает вполне реальная угроза того, что элита, которая ранее дистанцировалась от народных возмущений, постарается их возглавить и перехватить. А тут уже буквально шаг до государственного переворота, целью которого станет устранение раковой опухоли — Корпуса стражей. Который и правда, стал фактором тотальной дестабилизации не только самого Ирана, но и всего региона.

Нетрудно представить, что любой переворот, целью которого станет свержение правящего режима, сразу же вызовет к жизни внешние факторы его поддержки. Наша пропаганда привычно взвоет про госдеп и майдан, но правда в том, что сам иранский режим в три смены копает себе могилу. И похоронная процессия скоро может начать выдвигаться к ней.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Из Ирана пришла уточняющая информация. Если президент Роухани довольно абстрактно сообщил о том, что произошла трагическая ошибка (хотя и попытался говорить что-то про смену курса самолета, пролет над военным объектом и тому подобное), то теперь выступило командование КСИР и признало, что именно ее ПВО сбивало украинский Боинг. Нужно отметить, что карательные формирования, созданные для расстрелов […]