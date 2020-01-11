Пользователи Metacritic считают The Last of Us лучшей игрой минувшего десятилетия

Пользователи агрегатора Metacritic выбрали лучшую игру прошлого десятилетия посредством масштабного голосования. В итоге, на первом месте оказалась The Last of Us, вышедшая еще в 2013 году.
После публикации результатов сотрудники Naughty Dog, разработавшие вышеназванную игру, поблагодарили в социальных сетях всех поклонников их творения за регулярную поддержку. Вторая позиция осталась за последней частью франшизы «Легенда Зельды» под названием Breath of the Wild. ТОП-3 закрывает не менее культовый проект The Witcher 3: Wild Hunt. В рейтинге также оказались очень популярные игры от японских разработчиков — Bloodborne и Dark Souls, которые славятся повышенной сложностью.
Разработчики из Rockstar в прошлом десятилетии выпустили немало качественных игр, но из них особо выделяются две — Red Dead Redemption 2 и GTA 5. Заключительным представителем рейтинга стала вторая часть Mass Effect, считающаяся среди поклонников этой франшизы лучшей в серии.
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Последнее: Пользователи агрегатора Metacritic выбрали лучшую игру прошлого десятилетия посредством масштабного голосования. В итоге, на первом месте оказалась The Last of Us, вышедшая еще в 2013 году. После публикации результатов сотрудники Naughty Dog, разработавшие вышеназванную игру, поблагодарили в социальных сетях всех поклонников их творения за регулярную поддержку. Вторая позиция осталась за последней частью франшизы «Легенда Зельды» […]
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