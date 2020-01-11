Максим Матвеев попробовал на Мальдивах местный деликатес

Максим Матвеев проявил себя настоящим гурманом. Отдыхая вместе с супругой на Мальдивах, актер попробовал необычное блюдо — червей во фритюре.

В соцсети Instagram актер опубликовал интригующее видео, на котором он запечатлен как раз во время поедания местного деликатеса. Как оказалось, артиста, известного ролью в новой картине «Союз спасения», попробовать экстравагантное лакомство подговорил друг, Андрей Червяков.

На далекие острова Матвеев отправился вместе с женой, Лизой Боярской, и двумя сыновьями. Из всей семьи необычное блюдо местной кухни отважился попробовать только он, никто больше есть жаренных во фритюре червей не пожелал. Что же до дочери знаменитого «д’Артаньяна», то именно она попросила друга по актерскому цеху посоветовать мужу новинку. Интересно, что Матвеев не разочаровался в сомнительном лакомстве — для него оно оказалось вкусным. А принес червей артисту никто иной, как его же сын, семилетний Андрей.

Необычная трапеза вызвала интерес и у подписчиков профиля артиста. Поклонники активно комментировали видео, за короткое время соответствующий пост набрал свыше 34 тысяч просмотров.

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