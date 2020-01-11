Из-за кормления ребенка располневшая Александра Артёмова не может похудеть

11.01.2020, 19:21, Разное

Александра Артемова пояснила о проблемах с фигурой после родов. Из-за кормления ребенка, располневшая звезда не может похудеть.
Бывшая участница «Дома-2» нередко делится в Сети с поклонниками своими жизненными радостями и невзгодами. Так и в этот раз девушка пояснила подписчикам своего аккаунта в Instagram о желании сбросить лишние килограммы. Дело в том, что из-за родов Артемова несколько располнела, и теперь она мечтает снова стать стройной. Однако из-за кормления малышки сейчас садится на диету ей нельзя. Для селебрити в первую очередь важно, чтобы ее ребенок развивался и рос здоровым, потому выбор был очевиден, процесс похудения девушка отложит до тех пор, пока будет продолжать кормить грудью.

Сейчас у Артемовой отмечаются 10 лишних килограммов, и это доставляет ей небольшой дискомфорт, да и прежние модные наряды ей сейчас оказались тесноваты. Как только у молодой мамы будет возможность ограничить себя в потреблении тех или иных блюд и продуктов, подписчики ее профиля в соцсети снова увидят ее стройной.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пользователи агрегатора Metacritic выбрали лучшую игру прошлого десятилетия посредством масштабного голосования. В итоге, на первом месте оказалась The Last of Us, вышедшая еще в 2013 году. После публикации результатов сотрудники Naughty Dog, разработавшие вышеназванную игру, поблагодарили в социальных сетях всех поклонников их творения за регулярную поддержку. Вторая позиция осталась за последней частью франшизы «Легенда Зельды» […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика