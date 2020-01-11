Из-за кормления ребенка располневшая Александра Артёмова не может похудеть

Александра Артемова пояснила о проблемах с фигурой после родов. Из-за кормления ребенка, располневшая звезда не может похудеть.

Бывшая участница «Дома-2» нередко делится в Сети с поклонниками своими жизненными радостями и невзгодами. Так и в этот раз девушка пояснила подписчикам своего аккаунта в Instagram о желании сбросить лишние килограммы. Дело в том, что из-за родов Артемова несколько располнела, и теперь она мечтает снова стать стройной. Однако из-за кормления малышки сейчас садится на диету ей нельзя. Для селебрити в первую очередь важно, чтобы ее ребенок развивался и рос здоровым, потому выбор был очевиден, процесс похудения девушка отложит до тех пор, пока будет продолжать кормить грудью.

Сейчас у Артемовой отмечаются 10 лишних килограммов, и это доставляет ей небольшой дискомфорт, да и прежние модные наряды ей сейчас оказались тесноваты. Как только у молодой мамы будет возможность ограничить себя в потреблении тех или иных блюд и продуктов, подписчики ее профиля в соцсети снова увидят ее стройной.

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