Новый посол США в РФ начнет работу в Москве на следующей неделе

Новый посол США в России Джон Салливан планирует прибыть в Москву уже на следующей неделе, 16 января, и «сразу по прибытии вручить верительные грамоты российскому правительству». Об этом сообщило посольство США в РФ.
В пятницу 10 января на церемонии под председательством госсекретаря Майка Помпео представитель Верховного суда США Сэмюэль Алито привел к присяге Джона Салливана в качестве нового посла Соединенных Штатов в Российской Федерации.
Салливан был номинирован на эту должность президентом Трампом 11 октября и утвержден Сенатом 12 декабря 2019 года. До назначения на этот пост, с мая 2017 года, Джон Салливан занимал должность заместителя госсекретаря США. До прихода на работу в Госдепартамент Салливан был партнером в юридической фирме «MayerBrownLLP» и сопредседателем по делам этой фирмы, касающимся вопросов национальной безопасности.
В 2010-2016 годах он являлся председателем правительственной консультативной комиссии по экономическим отношениям США с Ираком. Помимо большого опыта работы в сфере частной юридической практики, у посла Салливана за плечами опыт службы на высоких должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли в двух предыдущих американских администрациях.
Уроженец Бостона Джон Салливан получил степень бакалавра в Университете Брауна и степень юриста на юридическом факультете Колумбийского университета.
«Посол Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении Посольства США в РФ.
Салливан будет руководить посольством Соединенных Штатов в Москве и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке.
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Русская служба «Голоса Америки»
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