Во Франции решили повременить с повышением пенсионного возраста

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выразил готовность временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

«Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближении начиная с 2022 года возраста [с которого пенсия выплачивается в полном объеме] к 64 годам в 2027 году», – передает ТАСС содержание письма Филиппа к синдикатам.

Аналитики отмечают, что именно этот пункт вызывал наибольшее недовольство профсоюзов, которые уже больше месяца проводят забастовку против пенсионной реформы.

В субботу в Париже проходила очередная манифестация против предложенной реформы. Начавшись мирно, демонстрация переросла в столкновения радикалов с полицией. Только спустя полтора часа правоохранители смогли взять ситуацию под контроль.

В забастовке, проходящей в стране с 5 декабря 2018 года, принимают участие врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий.

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