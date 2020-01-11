Снигирь создала клуб для защиты Цыганова от нападок СМИ

11.01.2020, 19:04, Разное

Юлия Снигирь решила заступиться за своего возлюбленного Евгения Цыганова. Актриса создала виртуальный клуб для защиты актера от нападок СМИ.
В новой группе знаменитости размещаются негативные публикации о представителях прессы, которые называют Цыганова плохим родителем. СМИ и о самой Снигирь негативно высказывались за ее напоминание, что ее нынешний молодой человек ушел от прежней жены Ирины Леоновой и оставил 7 совместных наследников ради новой любви. Экс-супруга актера сейчас служит в Малом театре и преподает в Щепкинском училище. Работа помогает Леоновой получать хорошие деньги, чтобы содержать детей. Это подтвердило руководство культурного учреждения.

По утверждениям журналистов, бойфренд Снигирь не помогает своим детям, и никто не восхищается его поступком. Последними работами Цыганова в кино стали: «Конец сезона», «Годунов», «Одесса» и другие.



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