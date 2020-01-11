Первый подростковый кумир Эдд Бернс скончался в результате инсульта

На 87-м году жизни умер легендарный актер, являющийся первым подростковым кумиром в США. Эдд Бернс ушел из жизни в результате инсульта.

По предоставленным данным, знаменитость скончался еще 8-го января, когда находился в своих апартаментах в Санта-Монике. Об этом заявил сын Эдда Бернса Логан, который является представителем прессы. Как уточнил наследник актера, его звездный родитель умер от инсульта. Он был одним из первых подростковых кумиров, мировую славу которому принесла роль Куки в «Сансет-Стрип, 77».

Кроме этого, Бернс смог реализовать себя как исполнитель, а его совместная с Конни Стивенс композиция «Kookie, Kookie» заняла 4-ю строчку в рейтинге Billboard. Также артист принял участие в съёмках «Жуткого, злобного», «Лодке любви», «Мэверика» и других лентах.

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