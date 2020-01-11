Наука: Билингвы оказались точнее монолингвов

Лингвисты обнаружили, что люди, которые являются носителями двух языков, также являются носителями двух разных моделей восприятия времени. Переключение между разными моделями позволяет им уменьшить количество ошибок в оценке продолжительности событий.

Лингвисты-универсалисты утверждают, что такие абстрактные концепции как время, воспринимаются всеми людьми одинаково. Напротив, лингвисты, которые придерживаются гипотезы лингвистической относительности, считают, что говорящие на разных языках представляют и оценивают продолжительность времени по-разному.

Двуязычные люди быстро и часто бессознательно переходят с одного языка на другой. Лингвисты называют это явление переключением кода. Чтобы доказать существование различий в восприятии времени людьми, которые владеют разными языками, профессора лингвистики Панос Атанасопулос (Panos Athanasopoulos) из Ланкастерского университета и Эмануэль Билунд (Emanuel Bylund) из Университета Стокгольма проверили, различны ли модели восприятия времени у людей, говорящих на разных языках, и меняется ли эта модель в их голове так же, как язык.

Для своего эксперимента исследователи выбрали шведский и испанский — два языка в которых категории времени описываются по разным моделям. В шведском временные промежутки описываются как расстояние: длинный или короткий, а в испанском как объем: большой или маленький. К участию в эксперименте ученые пригласили 40 взрослых носителей испанского, 40 взрослых носителей шведского и 72 взрослых носителей и шведского и испанского одновременно.

Чтобы выявить существуют ли различия в восприятии, ученые проверили, одинаково ли успешно носители разных языков могут игнорировать пространственную информацию при оценке продолжительности временного периода.

В ходе первого блока экспериментов монолингвам поочередно показывали несколько экранов. На каждом из них либо слева направо удлинялась линия, либо снизу вверх заполнялся сосуд. Как только видео заканчивалось, оно исчезало с экранов, и добровольцев просили назвать либо длину или объем, либо время, которое продолжалось действие.

Оценив точность определения времени каждым из добровольцев, ученые увидели, что испанцы менее точно оценивали время, за которое заполнялись контейнеры, а шведы время, за которое росла линия. Исследователи считают, что это связано с тем, что, поскольку в испанском языке время концептуализируется как объем, испанцев больше сбивала необходимость оценивать и объем и время одновременно, а шведов, наоборот, сбивала необходимость одновременно следить и за временем и за длинной.

Во втором экспериментальном блоке лингвисты повторили процедуру со шведо-испаноязычными билингвами. Выяснилось, что билингвы совершили значительно меньше ошибок, чем монолингвы. И точность их ответов не зависела от типа видео на экране. Исследователи утверждают, что это связано с тем, что билингвы владеют двумя моделями концептуализации времени и могут бессознательно переключать их так же, как и языки.

Исследование опубликовано в Journal of Experimental Psychology: General.

Из лекции Альберта Давлетшина вы можете узнать больше о том, от чего зависит модель описания и восприятия других общеизвестных явлений в разных языках.

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